Ecco i personaggi vecchi e nuovi del revival di Bayside School (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nell’ondata di remake, reboot e revival che caratterizza quest’epoca di boom dello streaming è finito anche Bayside School. La sitcom adolescenziale degli anni ’90, infatti, sarà oggetto di una nuova serie tv che sarà diffusa negli Stati Uniti dalla piattaforma Peacock, il cui lancio è previsto fra aprile e luglio prossimi. La nuova produzione sarà un seguito ufficiale delle vicende ambientate nella scuola superiore americana già protagonista del telefilm andato in onda anche in Italia fra il 1993 e il 1999. In queste ore è stato ufficializzato il cast degli attori che prenderanno parte al revival. Pare comprenderà sia vecchie conoscenze sia nuovi volti scelti fra interpreti piuttosto giovani. Scritti da Tracey Wigfield, già sceneggiatrice di un successo comico come 30 Rock, i nuovi episodi vedranno il ritorno di Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez ed Elizabeth Berkley nei panni ... wired

CupiniMassimo : RT @Libero_official: 'La #Lega non è fascista ma #Salvini certamente sì'. #Dalema, intervista-scandalo: ecco la nuova sinistra @matteosalvi… - MastroRadu : RT @Libero_official: 'La #Lega non è fascista ma #Salvini certamente sì'. #Dalema, intervista-scandalo: ecco la nuova sinistra @matteosalvi… - AcidamenteBea : RT @Libero_official: 'Il peggio del #Pd'.# Bonaccini? Perde la testa, insulta l'elettore: cancella tutto ma è troppo tardi. Ecco il 'govern… -