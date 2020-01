È il weekend della "Candelora". Un detto popolare dice che il meteo 'predice' la fine dell'inverno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora”. La tradizione religiosa vuole che il rituale della Candelora, celebrata ogni 2 febbraio, preveda la benedizione delle candele che i fedeli conserveranno in casa per scongiurare le calamità meteorologiche. Nell’usanza popolare ha assunto nel tempo anche la capacità di predire la fine dell’inverno. Un po’ come il giorno della marmotta in America, la tradizione vuole che il meteo dei primi due giorni di febbraio indichi se la stagione invernale stia volgendo al termine o meno: quindi, secondo il proverbio, se dovesse nevicare o piovere vuol dire che siamo più vicini alla primavera.A dire il vero, questo è solo uno dei tanti proverbi che fanno riferimento alla Candelora e la sua capacità di predire il meteo. Ogni regione italiana, infatti, ha la ... huffingtonpost

