Dune | il logo ufficiale del film di Denis Villeneuve

Dune : diamo uno sguardo al logo del film diretto da Denis Villeneuve : Finalmente possiamo dare uno sguardo al logo del reboot della famosa saga di fantascienza Dune che sarà diretto dal premiato regista Denis Villeneuve. Il logo è stato rivelato in esclusiva durante la Convention Francese del film da Warner Bros France. Cosa ne pensate del logo? Dune vanterà la presenza di un cast pluripremiato ed internazionale Dal candidato all’Oscar Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) a Rebecca Ferguson (Mission: ...