Doppia rapina con coltello: passanti lo bloccano, carabinieri lo arrestano (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – Ha avvicinato una ragazza di 23 anni che stava camminando in via delle Egadi e sotto la minaccia di un coltello ha tentato di strapparle la borsa che portava a tracolla. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che sono corsi in suo aiuto e, a quel punto, lo scippatore- un romano di 35 anni, pregiudicato e domiciliato in un centro di accoglienza della Capitale- ha tentato di allontanarsi. La sua “voglia irrefrenabile”, pero’, non era stata saziata e, lungo la strada, ha afferrato la borsa di una 65enne romana, anche lei a passeggio lungo via delle Egadi. Il 35enne e’ stato raggiunto da altri passanti, tra cui un Carabiniere libero dal servizio della Stazione Roma Ponte Milvio che lo ha bloccato e arrestato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti sul posto a seguito ... romadailynews

