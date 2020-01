Donna morta per malaria, all’autopsia anche un infettivologo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Palermo, 29 gen.(Adnkronos) – Sarà nominato anche un infettivologo, oltre al medico legale, per eseguire l’autopsia sul cadavere di Loredana Guida, l’insegnante e giornalista agrigentina di 44 anni morta ieri a causa della malaria, a quanto pare non diagnosticata, che aveva contratto durante una vacanza a Lagos, in Nigeria. Come apprende l’Adnkronos, l’esame autoptico, che sarà eseguito entro venerdì, sarà dunque collegiale. La Donna era tornata lo scorso 9 gennaio della Nigeria dove era stata per organizzare la costruzione di una scuola. Ma dopo pochi giorni ha iniziato ad avere la febbre alta. Si era presentata in ospedale ma è stata inserita come ‘codice verde’ nonostante la febbre a 39. Dopo nove ore di attesa firmò le dimissioni e tornò a casa. Ma la situazione peggiorò notevolente.Il quadro clinico era peggiorato al suo secondo ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Donna morta per malaria, all'autopsia anche un infettivologo... - GastoneSabba : RT @AlessandroCere7: 'Ecco come Macron tratta le persone!' Una donna mostra ai sostenitori del candidato Sindaco Benjamin Griveaux in fila… - SystemOfDrTarr : @Caspanigabriele @cribart @MedicalFactsIT É un esempio per indicare come malattie di zone più vicine a noi possano… -