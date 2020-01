Donna in costume invade la pista da sci e taglia il traguardo: beffato l’italiano Vinatzer | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ragazza invade la pista dello slalom notturno a Schladming: danneggiato l’italiano Alex Vinatzer VIDEO Sulla Planai di Schladming nel corso della “The Night Race“, la notturna di slalom valida per la Coppa del mondo di sci, l’italiano Alex Vinatzer è stato beffato da una ragazza in costume da bagno che ha invaso la pista e ha tagliato il traguardo poco prima dello sciatore azzurro. Credit: EPA/CHRISTIAN BRUNA Le fotocellule sono scattate in anticipo e ad Alex Vinatzer è stato assegnato un vantaggio di 56 centesimi su Clement Noel, che lo ha proiettato in testa alla classifica. Vedendosi al primo posto, l’azzurro ha iniziato a gioire e a esultare, ma i giudici hanno avviato il cronometraggio di emergenza. Alla fine della notturna Vinatzer si è guadagnato il sesto posto. Primo è arrivato il norvegese Henrik Kristoffersen. Alex Vinatzer Alla fine della ... tpi

