Don Matteo 12 anticipazioni puntata di giovedì 30 gennaio: Onora il padre e la madre (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Don Matteo 12 su Rai 1 anticipazioni puntata 30 gennaio Onora il padre e la madre il comandamento dell’episodio Nuovo appuntamento giovedì 30 gennaio in prima serata con Don Matteo 12, in streaming su RaiPlay, dove si trovano tutte le precedenti 11 stagioni. La puntata di giovedì sarà dedicata al comandamento Onora il padre e la madre, infatti ognuna delle 10 puntate di questa che potrebbe essere l’ultima stagione di Don Matteo ha al centro uno dei 10 comandamenti. In questa stagione la serie cambia formula con puntate da 100 minuti e un solo episodio (e comandamento) a sera. Naturalmente giovedì prossimo 6 febbraio c’è il Festival di Sanremo e Don Matteo si prende una meritata pausa. 12×04 Onora il padre e la madre Un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare ... dituttounpop

fattoquotidiano : Spot pro Salvini, dalla Rai “immediato atto riparatorio”: “Spazio a Zingaretti durante la puntata odierna della fic… - Agenzia_Ansa : Polemiche sullo spot di Porta a Porta, la Rai corre ai ripari: stasera lo spazio di Zingaretti nell'intervallo di D… - vnderpressvre : no ragazzi se domani vado lì mi perdo don matteo accetto tutto ma non questo (ho visto in tutto una puntata e mezzo… -