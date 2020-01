Don Diana, in un libro 25 testimonianze sulla vita del prete ucciso dai Casalesi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Venticinque testimonianze scritte da docenti, magistrati, avvocati, sindaci, medici e giornalisti, ambientalisti e tecnici ma anche sacerdoti e volontari, scout e teologi, per ricordare con poche righe l’impegno e il sacrificio di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso da un killer del clan dei Casalesi il 19 marzo del 1994. Tutto raccolto in un libro non destinato alla vendita, intitolato “Frammenti di memoria” (edito da Marotta&Cafiero), che sarà presentato oggi a Casal di Principe (Caserta) nel bene confiscato denominato Casa don Diana, nel corso di un evento cui parteciperanno i magistrati anticamorra Antonello Ardituro e Giovanni Conzo, il vescovo di Aversa Angelo Spinillo, il sindaco di Casal di Principe Renato Natale, l’attore Giovanni Granatina, il testimone di giustizia Augusto Di Meo, che vide il killer Peppe ... anteprima24

