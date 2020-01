Dolittle arriva al cinema dal 30 gennaio 2020. Il ritorno di Robert Downey Jr. dopo Iron Man (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dolittle torna al cinema dopo quasi vent’anni dal 30 gennaio 2020. Trama, trailer, box office e indice di gradimento generale Era il lontano 2001 quando Eddie Murphy portò per l’ultima volta sul grande schermo le gesta del dottor Dolittle, personaggio scaturito dalla penna di Hugh Lofting nel 1920 nell’omonima saga per bambini A distanza di quasi vent’anni Robert Downey Jr., abbandonato il Marvel cinematic Universe, è pronto a riportare al cinema, da giovedì 30 gennaio, l’iconico dottore che parla e cura gli animali. Dolittle, la trama dopo aver perso la moglie sette anni prima, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario nell’Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Ma quando la giovane Regina si ammala ... dituttounpop

SkyCinemaIT : “Sai parlare con gli animali?” ?? @RobertDowneyJr arriva al cinema da giovedì con “Dolittle”; questa sera non perdet… - TRAVERSA : @RobertDowneyJr La febbre da #blockbuster continuano a lasciare un segno nella carriera di #RobertDowneyJr Dopo ave… - TRAVERSA : La febbre da #blockbuster continuano a lasciare un segno nella carriera di #RobertDowneyJr Dopo aver interpretato,… -