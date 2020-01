Dispositivi anti abbandono, si può richiedere bonus dal 20 febbraio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dispositivi anti abbandono, si può richiedere bonus dal 20 febbraio: la conferma arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Adesso non ci sono più dubbi. Dal prossimo 20 febbraio si potrà richiedere il bonus per l’acquisto dei Dispositivi anti abbandono. A renderlo noto è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: la Ministra … L'articolo Dispositivi anti abbandono, si può richiedere bonus dal 20 febbraio proviene da www.inews24.it. inews24

