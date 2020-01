Dipendenti Acer Campania, la vicenda non si sblocca: annunciato lo sciopero (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della RSU Acer Benevento. “Crediamo che ormai si sia arrivati alla esasperazione dei Dipendenti dell’Acer Campania. Non si nota nessuna volontà da parte della Regione Campania di risolvere la controversia in atto“. Sono preoccupate le Rsu Acer Benevento della Uil Fpl, Antonio Pagliuca, Antonio Picariello, Giorgio Stefanelli per la piega che sta prendendo la vertenza in atto presso l’Azienda regionale che ha accorpato gli Istituti Case Popolari della Regione Campania. “Stiamo attendendo che l’Acer si decida a pagare gli stipendi del mese di gennaio ai Dipendenti. E ‘ una vicenda inqualificabile. Ma la parte pubblica si rende conto che così si mette a repentaglio la dignità di 250 famiglie che senza la corresponsione della retribuzione vengono a ... anteprima24

