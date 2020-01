Dino e Stefano Piacenti presentano il calendario di Ragazza We Can Dance 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Stasera sarà presentato il calendario “Ragazza We Can Dance 2020”. Dodici giovanissime modelle indossano abiti a tema “American College”. Stasera mercoledì 29 gennaio Dino e Stefano Piacenti presentano a Villa Diamante (via Manzoni – Napoli) il calendario Ragazza We Can Dance 2020. Per tutti gli invitati è previsto un apericena, finger food, free bar. Le protagoniste del calendario, che sarà distribuito gratuitamente, sono le prime dodici ragazze che si sono classificate alla finalissima della nona edizione del concorso Ragazza We Can Dance. Ecco i nomi delle giovanissime modelle: Zeudi Di Palma (vincitrice del concorso 2019 Ragazza We Can Dance), Federica Chiantone Giada Salzano Giulia Accardo Dolciame Marianna Maria Antonietta Notaro Federica Gioiello Ida Pina Corvino Francesca Fucci Victoria Zarsky Alessia Todisco “Per il calendario Ragazza We Can Dance ... 2anews

dino_andreani : RT @gippu1: Rianimator Gattuso cambia il senso alla stagione del Napoli e al sesto tentativo riesce finalmente a fare punti, con pieno meri… -