Dimissioni Mastella, De Pierro richiede convocazione urgente del Consiglio Comunale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBeneveneto – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Francesco De Pierro, Capogruppo PD al Comune di Benevento, con cui richiede convocazione urgente del Consiglio Comunale. “Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Comune di Benevento, anche alla luce del documento politico stilato dal Coordinamento Cittadino ed in coerenza con quanto deciso nella riunione, preannuncia una richiesta urgente di convocazione di un Consiglio Comunale, che sarà formalmente depositata ad horas, con la quale si chiederà al Sindaco di venire a chiarire nella sede preposta quali siano (e se ce ne sono) le ragioni di carattere amministrativo che lo stanno spingendo alle annunciate Dimissioni. La ratio di tale richiesta risiede nella urgente necessità di far luce sulle reali fibrillazioni che stanno mortificando la massima istituzione cittadina e, in tal senso, ... anteprima24

TV7Benevento : Partito democratico: 'Mastella chiarisca in aula i motivi delle dimissioni'... - ilvaglio1 : Benevento - Nanni Russo si è dimesso da capogruppo di Forza Italia #dimissioni #mastella #nannirusso #forzaitalia #benevento -