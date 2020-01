Diario della crisi, il M5S firma la richiesta Pd: ‘quorum Consiglio’ più vicino (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Mastella venga in Aula a discutere le ragioni della crisi e delle sue dimissioni”. E’ la richiesta formalizzata questa mattina (leggi qui) da Francesco De Pierro, capogruppo del Partito Democratico a palazzo Mosti. L’istanza, come da prassi, è stata depositata nella segreteria di via Annunziata. La richiesta di convocazione del Consiglio, così come sancito dall’articolo 13 del regolamento, diventerà “vincolante” per il presidente del Consiglio soltanto se sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri in carica. A farla breve: occorrono 8 firme e dunque gli autografi di tutti i componenti dei gruppi di minoranza (fatta eccezione per ‘Patto Civico’ che non si unirà alla richiesta e per le due consigliere del ‘Misto’ Pina Pedà e Delia Delli Carri). Impresa ampiamente alla portata, stando alle notizie che giungono dal Comune. Alla firma di De ... anteprima24

