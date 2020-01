Diana Del Bufalo: "Paolo Ruffini ha sbagliato, ma si è scusato" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gianni Nencini Intervistata dal settimanale Oggi, Diana Del Bufalo parla della fine della relazione con Paolo Ruffini e rivela di aver accettato le sue scuse, ma ammette di aver sbagliato a fargli credere di essere d'accordo col poliamore Alla vigilia del suo ritorno su Italia 1 con Enjoy, a fianco di Diego Abatantuono, Diana Del Bufalo parla della fine della sua storia d'amore con Paolo Ruffini in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. L'ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha rivelato che col suo ex c'è stato un chiarimento: "Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse". Nonostante ciò, Diana Del Bufalo ci tiene a puntualizzare la sua posizione: "Quel che non accetto sono i commenti di chi dice 'Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due'. A volte non è così". "A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia", ... ilgiornale

