Diana Del Bufalo: “Ho sentito Paolo Ruffini, mi scuso se ha pensato che accettassi il poliamore” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Diana Del Bufalo confessa che Paolo Ruffini l’avrebbe cercata per chiederle scusa dopo la loro separazione e la notizia del presunto tradimento. “Ci siamo sentiti al telefono, accetto le sue scuse” fa sapere l’attrice. Con una precisazione, anche lei si sarebbe scusata. “Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’accordo con questa cosa del poliamore” avrebbe detto al suo ex. fanpage

RivistaUndici : Come Senna, come Diana, Versace o Ali, Kobe è stato un'icona in grado di segnare un'epoca ben al di là del suo spec… - maxbi45 : @GF_diretta Ma poi volete mettere qualche donna single e che non abbia paura di sfigurare con i figli o simili? Tip… - badtasteit : #WonderWoman: Steve Orlando parla del numero #750, tra passato e presente di Diana -