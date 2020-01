Detto Fatto cancellato, la verità: Bianca Guaccero rompe il silenzio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della presunta chiusura di Detto Fatto e del futuro in tv di Bianca Guaccero. Vero è che la nuova stagione televisiva non è iniziata nel migliore dei modi per la conduttrice di Bitonto e il suo show in onda su Rai2. Detto Fatto infatti ha subito drastici cambiamenti dovuti alla decisione di Giovanni Ciacci di lasciare la trasmissione. “Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando – aveva confessato lo stylist – e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”. L’arrivo di Guillermo Mariotto non ha reso semplice la vita della Guaccero, che con il giudice di Ballando con le Stelle non è riuscita a trovare una sintonia. Tra ascolti in forte calo e critiche, la padrona di casa (e il programma) ha rifiatato con l’arrivo di Jonathan Kashanian nel cast. ... caffeinamagazine

DarioNardella : Il Mandela Forum gremito di ragazzi da tutta la Toscana per la #giornatadellamemoria, che emozione. Come ha fatto… - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio Siniša Mihajlovic che oggi ha fatto un'intervista coraggiosa e ha detto: 'Se fossi italiano vot… - marcotravaglio : LE IDI DI MAIO Nel più bel discorso della sua carriera politica, quello dell’addio, Di Maio non ha fatto l’autocrit… -