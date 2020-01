Destiny 3 necessario per Bungie? Il publisher deve fare presto per non perdere un treno importante (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sembrerebbe essere ancora prematuro parlare di Destiny 3, il prossimo capitolo che si appresta a prolungare la vita di un franchise particolarmente apprezzato dai fan. Tempistiche precise di riferimento per quanto concerne la sua release non ce ne sono infatti, con i videogiocatori che in questo caso sono costretti a navigare a vista. Il team di sviluppo, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di voler prolungare il più possibile la vita del secondo episodio della serie. Stando infatti alle dichiarazioni dei vertici della compagnia, per Destiny 2 il piano sarebbe addirittura quinquennale. Varrebbe a dire due anni in più rispetto al capostipite e suo predecessore. Di certo non un male, viste comunque le possibilità offerte dal mercato digitale, che consente di aggiornare il prodotto con espansioni ad hoc somministrate tramite DLC a pagamento. In sostanza i giocatori hanno quindi ... optimaitalia

