Desirè Manca: gli attacchi sessisti alla capogruppo M5S in Sardegna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La capogruppo del M5S nel Consiglio regionale della Sardegna Desirè Manca ha denunciato di essere stata vittima di un grave episodio di sessismo ieri durante l’occupazione dell’aula di una commissione, decisa dalle opposizioni di centrosinistra e del Movimento per spingere la maggioranza di centrodestra a discutere il problema della continuità territoriale aerea. “Sono stata violentemente e volgarmente attaccata dal decano del Consiglio regionale, l’on.Oppi”, denuncia pubblicamente Manca in un post pubblicato stasera su Fb, con riferimento a Giorgio Oppi, consigliere anziano, questore dell’Assemblea e consigliere dell’Udc, di cui e’ da anni punto di riferimento regionale. “Il collega mi ha apostrofato dandomi della tonta, dicendomi che non rappresentavo nulla e che dal nulla arrivo e nel nulla devo tornare. “Ma la parte ... nextquotidiano

neXtquotidiano : Desirè Manca: gli attacchi sessisti alla capogruppo M5S in Sardegna - sardanews : Desirè Manca denuncia: “Ho subito un gravissimo episodio di violenza e sessismo” - vivere_sardegna : Desirè Manca denuncia: “Ho subito un gravissimo episodio di violenza e sessismo” -