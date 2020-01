Deadpool 3: trama e anticipazioni del film che sarà vietato ai minori (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Deadpool 3: trama e anticipazioni del film che sarà vietato ai minori I primi due capitoli del film sul personaggio Marvel hanno ottenuto un gran successo. Per molti complice l’indipendenza dal MCU – e quindi dalla Disney – Deadpool ha potuto restar fedele a violenza, scurrilità e peculiarità che hanno reso Wade Wilson tra i più amati dei personaggi Marvel. La Disney ha da poco acquisito la 20th Century Fox e di conseguenza è lecito che i fan temano delle conseguenze per Deadpool 3, nuovo film previsto per il 2021. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Deadpool 3: le anticipazioni sul film Paul Wernick e Rhett Reese, autori del Deadpool di Ryan Rreynolds, hanno assicurato però che non vi saranno particolari differenze nell’iconico mutante. Una rassicurazione in tal senso riguarda il potenziale rating del film che – in accordo con gli ... termometropolitico

Deadpool trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Deadpool trama