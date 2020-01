De Rossi allo stadio per Roma-Lazio, la moglie lo trucca per camuffarlo (VIDEO) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby!". Lo ha scritto l'attrice Sarah Felberbaum pubblicando su Instagram un VIDEO che dimostra che il marito Daniele De Rossi si è camuffato, con tanto di cappellino di lana, occhiali e parrucca per assistere dalla curva al derby tra la 'sua' Roma e la Lazio, giocato domenica scorsa allo stadio Olimpico, senza farsi riconoscere dai tifosi. Visualizza questo post su Instagram Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby! Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo) (More in stories) . . . . #RomaLazio #sogni #danieledeRossi #madimmete #reflectionsofme blogo

