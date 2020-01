Dati personali sugli smartphone Huawei trafugati da antivirus Avast? Urge chiarezza (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L'ultimo scandalo relativo all'antivirus Avast ha a che vedere con gli smartphone Huawei e i Dati personali di milioni di possessori di telefoni a questo marchio in tutto il mondo? A partire dalla giornata di ieri si è parlato molto delle implicazioni del caso Avast appunto sui dispositivi in questione, visto che proprio questi ultimi integrano (di base) una soluzione di protezione del brand incriminato. Il sito tedesco HuaweiBlog ha fatto chiarezza, non lasciando nulla al caso. La torbida vicenda sulla collezione e vendita dei Dati personali da parte di Avast ha questi connotati: attraverso dei plug-in installati sui browser protetti proprio dall'antivirus della nota società sarebbero stati raccolti preziosi informazioni sugli utenti. Queste riguardano la cronologia di navigazione, dunque le abitudini di connessione, di acquisto sugli e-commerce, di visualizzazione di contenuti ... optimaitalia

