Dati di traffico nei porti campani: si chiude con risultati positivi il 2019 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBoom di crocieristi. Bene anche i passeggeri di corto raggio, il traffico merci ed il traffico container. Il bilancio del traffico portuale campano per il 2019 presenta dati positivi. Nei porti del sistema portuale 1.454.023 sono stati i crocieristi approdati nel 2019, con un incremento del 27,36 % rispetto all’anno precedente. In crescita anche il traffico passeggeri verso le isole del Golfo: 7.886.716, + 2,42 % rispetto al 2018, con dinamiche differenziate di aumento nei diversi scali (+ 12, 13% per il porto di Salerno, + 5,41 % per il porto di Castellammare, + 1,25 % per il porto di Napoli). L’incremento riguarda anche il traffico merci che, nei porti di Napoli e Salerno, rispetto al 2018, in termini di tonnellate, cresce ... anteprima24

