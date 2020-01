Dai Giorni della Merla alla Candelora: dell’inverno “siamo fora”? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I tre “Giorni della Merla” iniziano oggi: secondo la tradizione popolare il 29, 30 e 31 gennaio dovrebbero essere i più freddi dell’anno. In questo periodo ci si chiede se tale tradizione verrà rispettata: difficile stabilirlo con esattezza a priori, perché ciò dipende da ogni singola località. Il picco di freddo non è uguale nelle varie regioni d’Italia e ciò dipende dalle peculiarità climatiche, in parte dal soleggiamento, dall’inerzia termica del mare e dalla traiettoria delle irruzioni fredde, solite verificarsi durante il trimestre invernale. Per quanto riguarda dunque il 2020, è certo ormai che la tradizione non sarà rispettata. Per approfondire: Previsioni Meteo, la beffa dei “Giorni della Merla”: caldo anomalo in tutt’Italia, picchi di +25°C tra 3, 4 e 5 Febbraio Oggi iniziano i Giorni della Merla 2020: il proverbio, la tradizione e la ... meteoweb.eu

