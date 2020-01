“Da quando avevo 3 anni convivo con l’artrite giovanile. Ecco come mi ha cambiato la vita” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Da quando avevo 3 anni convivo con l’artrite giovanile. Ecco come mi ha cambiato la vita” “L’artrite spesso è associata agli adulti ma in realtà esiste una fetta di popolazione più giovane, soprattutto bambini, che vengono colpiti”. Anna Chiricosta, 29 anni, laureata in cognitivismo e comportamentismo, da quando aveva 3 anni convive con l’artrite idiopatica giovanile (AIG). Una patologia articolare infiammatoria che l’ha costretta a passare una vita tra ospedali e cliniche, viaggiando tra la sua Reggio Calabria e il nord Italia, e che fino ai 16 anni le ha causato problemi con la deambulazione, obbligandola a usare la sedia a rotelle o le stampelle. “Solo col tempo ho capito che la mia patologia non è né una colpa né qualcosa di meno”, confida Anna a TPI. “Credo che siamo tutti diversi, c’è chi ha maggiori limiti e ... tpi

RaiTre : Era il #28gennaio 1985, quando quarantacinque artisti tra i più famosi e popolari si incontrarono per incidere 'We… - Mov5Stelle : Quando parliamo di rifiuti ci riferiamo a ciò che resta da fare per rendere più virtuoso il ciclo. E questo per il… - matteosalvinimi : #Salvini: Con tutti i problemi che ha la Puglia... Al governo si ricordano dei pugliesi solo quando c'è da far sbar… -