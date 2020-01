"Da Fibra a Gemitaiz questo disco è il mio vero debutto" - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Paolo Giordano La cantante si prepara a Sanremo in attesa di pubblicare un album che è «molto più crudo degli altri» Ad aprile i concerti a Milano e Roma Occhio a Elodie. Arriva a Sanremo con un brano giusto (Andromeda) e con quello che si chiama «hype», ossia l'attesa. Passo dopo passo, in questi anni si è parlato sempre più di Elodie Di Patrizi, per il pubblico semplicemente Elodie, classe 1990, padre italiano e madre creola, benedetta dal destino perché ha potuto scegliere tra diventare modella o provare a essere popstar. «Sono irrequieta comunque», spiega oggi che sta per pubblicare in streaming e sui digital store il proprio disco This is Elodie (in uscita fisica il 7 febbraio). «Anche se è il mio secondo disco, per me è come se fosse l'album di debutto», dice mentre fa ascoltare le canzoni una dopo l'altra. Ci sono brani già usciti come Pensare male con i The Kolors e ... ilgiornale

LaCasaDelRap : Elodie collabora con Fabri Fibra in Mal di testa: Si chiama Mal di testa il nuovo inedito di Elodie, che dopo Non è… -