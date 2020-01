Cucina Seriale per bebè: fai la spesa e cucina tutti i pasti della settimana in un solo giorno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non è solo una questione di tempo, di idee che finiscono presto, ma soprattutto una buona abitudine, per uno stile di vita più sano. cucinare in anticipo, programmare, torna utile a chi è lontano da casa gran parte del giorno ma anche a chi vuole che i primi pasti del suo bambino siano memorabili. Non nel senso stretto del temine, per carità. Ma in senso più lato: decidere in anticipo i menù della settimana ha un impatto non da poco sull’educazione alimentare del bambino che cresce assaggiando un po’ di tutto, abituandosi a tanti gusti e consistenze diverse. Senza sostituirsi alle linee guida ufficiali, quelle date da tutti i pediatri, Keda Black, l’esperta del batch cooking, torna in libreria con un libro dedicato all’alimentazione dei più piccoli. In “cucina Seriale per bebè” (Guido ... huffingtonpost

Cucina Seriale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cucina Seriale