Croce e delizia lo Xiaomi Mi 10: ci sono belle e cattive notizie (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si parla tanto in questi giorni dello Xiaomi Mi 10 per via della vicenda del Coronavirus, che avrebbe di fatto costretto i vertici dell'azienda cinese a proporre una soluzione insolita per la presentazione del suo prossimo top di gamma: l'evento, a scanso di qualsiasi circostanza avversa, si terrà esclusivamente in live streaming, proprio per evitare un'affluenza irregolare di persone in ambienti chiusi. La salute innanzitutto, questo è quello cui avranno pensato i dirigenti. In ogni caso, proprio in queste ore sono emerse nuove notizie sul conto dello Xiaomi Mi 10, ad opera di un membro della nota community XDA Developers. All'interno della MIUI 11 in versione 20.1.6, l'esperto ha scovato due smartphone, che dovrebbero corrispondere allo Xiaomi Mi 10 (identificato con la sigla 'M2001J2C') ed alla sua versione Pro (codice modello 'M2001J1C'). Il collegamento con i codici modello di ... optimaitalia

OptiMagazine : Croce e delizia lo #XiaomiMi10: ci sono belle e cattive notizie - Roberto061082 : RT @clalicalzi: Sei arrivato che nessuno ti conoscesse, sei stato la nostra croce ma molte volte Delizia .Questo ultimo anno non lo calcolo… - clalicalzi : Sei arrivato che nessuno ti conoscesse, sei stato la nostra croce ma molte volte Delizia .Questo ultimo anno non lo… -