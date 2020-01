Crisi Usa-Iran, Teheran: «Ucciso il killer di Soleimani». Il Pentagono ammette: «50 feriti nell’attacco alla base Usa in Iraq» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si contano ancora in feriti nella base americana in Iraq, attaccata durante la notte tra il 7 e l’8 gennaio dai militari Iraniani come vendetta per l’uccisione del generale delle forze Quds Iraniane Soleimani da parte dell’esercito americano. Il responsabile dell’uccisione, sostiene Teheran, sarebbe morto lunedì in un attacco in Afghanistan. L’attacco alla base Usa Secondo i nuovi dati pubblicati ieri sera dal Pentagono sarebbero in totale 50 i soldati americani ad essere rimasti feriti durante il raid contro la base area di Bin al-Assad, 16 in più di quanto annunciato la scorsa settimana. Tutti vittime di commozioni cerebrali. Tra questi, 31 sono stati curati sul posto e sono tornati in sevizio, mentre 18 soldati sarebbero stati evacuati in due ospedali americani in Germania e in Kuwait. Teheran rivendica: «Ucciso il killer di ... open.online

