Crac Finarte, Giorgio Corbelli arrestato dopo la condanna definitiva (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Crac Finarte, arrestato Giorgio Corbelli dopo la condanna definitiva. L’ex patron del Napoli deve scontare quattro anni di reclusione. BRESCIA – Crac Finarte, arrestato Giorgio Corbelli. Le manette, come riportato da Il Giornale di Brescia, è stato portato il carcere dopo la condanna a 4 anni e un mese di reclusione. Nelle prossime ore il suo legale potrebbe presentare il ricorso per cercare di avere una revisione del regime carcerario e riportare l’ex patron del Napoli ai domiciliari. La vicenda ormai risale a diversi anni fa con l’imprenditore che ha trascorso diverso tempo a casa in attesa della decisione definitiva dei giudici che è arrivata nei giorni scorsi. Per Corbelli un periodo in carcere in attesa del ricorso dei propri legali. arrestato Giorgio Corbelli L’arresto di Giorgio Corbelli è scattato subito dopo la trasformazione della ... newsmondo

