Cosa resterà della fiction Mediaset? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Fratelli Caputo - Cesare Bocci e Nino Frassica C’è stato un tempo in cui la fiction rappresentava una parte importante della produzione Mediaset. Erano gli anni di titoli quali Il Bello Delle Donne, Distretto di Polizia, L’Onore e il Rispetto e Squadra Antimafia. Poi qualCosa è andato storto: il pubblico si è stancato di quel tipo di offerta, spremuta fino al midollo, il Biscione ha proposto altro senza successo e, stagione dopo stagione, la fiction Mediaset si è impoverita, incapace di catturare l’attenzione del pubblico. Fino, praticamente, a scomparire: in questo mese di gennaio, infatti, non c’è stata neanche una serata di Canale 5 dedicata alla fiction, e la stessa Cosa dovrebbe ripetersi a febbraio. fiction Mediaset: a gennaio nessuna fiction in onda La stagione 2019/2020 era partita in autunno con due titoli - Rosy Abate 2 e L’Isola di Pietro 3 ... davidemaggio

