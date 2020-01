CorSport: Napoli-Petagna, oggi si attende la fumata bianca (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport scrive dell’accelerata netta nella trattativa con la Spal dopo che Andrea Petagna ha accettato l’offerta del Napoli. Il club di De Laurentiis “ha sistemato sedici milioni di euro come offerta ed ha chiesto alla Spal, ferma sul desiderio di ricavarne diciassette, di avere una risposta in tempi rapidi, quelli che suggerisce il mercato e che non potranno essere dilatati. Venerdì cala il sipario, ma stamani potrebbe esserci già la fumata giusta”. L’ipotesi Pinamonti è stata accantonata. Il Napoli ci ha pensato, ma il Genoa non vuole liberarlo, anzi, tra sei mesi potrebbe riscattarlo dall’Inter. “Petagna è stata la prima idea, poi è tornata prepotentemente di attualità ieri mattina, quando la Spal ha cominciato a vacillare e il bomber ha immediatamente detto sì alla proposta (di un quinquennale) che ha avvertito nell’aria. Con il management si è persino parlato dei ... ilnapolista

