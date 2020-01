CorSport: Ghoulam rifiuta anche il Newcastle. Si rischia il muro contro muro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo il no al Lilla e al Marsiglia, Ghoulam dice no anche al Newcastle. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Caso estremamente spinoso, il suo: lo vuole il Newcastle, la proposta è già confezionata, ma lui tentenna. Resiste: in prestito non vuole partire e ha già rifiutato il Marsiglia e il Lilla. Si vedrà, però in fretta: anche perché se il club azzurro chiuderà l’acquisto di Rodriguez, come ha intenzione di fare, Ghoulam rischia seriamente il taglio dalla lista dei 25 giocatori ammessi in campionato e di conseguenza anche in Champions”. Fauzi non vuole il prestito, accetterebbe solo la cessione. “La sua situazione rischia di diventare un vero e proprio caso. Un muro contro muro doloroso”. L'articolo CorSport: Ghoulam rifiuta anche il Newcastle. Si rischia il muro contro muro ilNapolista. ilnapolista

