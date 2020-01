Coronavirus: voli bloccati per la Cina, Toyota ferma la produzione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continua il dilagare dell’epidemia in Cina. Dopo l’aggiornamento arrivato nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, che vede il numero di decessi per Coronavirus salire da 106 a 132, i voli aerei per la Cina e le produzioni di diverse industrie nel Paese sono stati bloccati per paura del contagio. Coronavirus, voli bloccati per la Cina A causa dell’allarme Coronavirus, la compagnia inglese British Airways ha deciso di sospendere tutti i voli per la Cina, bloccati con effetto immediato. Anche oltreoceano si valuta la possibilità di interrompere il traffico aereo verso il Paese. I media americani, infatti, riferiscono che la Casa Bianca starebbe valutando un possibile blocco di tutti i collegamenti aerei dalla Cina agli Usa. L’ipotesi sarebbe stata discussa in una conference call tra funzionari del governo e i manager delle maggiori compagnie aeree. Si ... notizie

