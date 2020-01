Coronavirus, via libera della Farnesina all’evacuazione degli italiani bloccati a Wuhan. Rientreranno domani su un volo speciale. Al loro rientro seguiranno un protocollo sanitario (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il volo organizzato dall’Unità di Crisi della Farnesina, per rimpatriare i circa 70 cittadini italiani bloccati a Wuhan, la città cinese maggiormente coinvolta dall’epidemia di Coronavirus, partirà domani una volta acquisite le necessarie autorizzazioni da parte del governo cinese. La Farnesina riferisce in una nota che il volo, operato dal Comando Operativo di Vertice Interforze, raggiungerà direttamente l’aeroporto di Wuhan con a bordo personale medico specializzato. All’arrivo in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario definito dal Ministero della Salute. L’evacuazione è coordinata dal ministero degli Esteri in stretto coordinamento con il ministero della Difesa, il ministero della Sanità e l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”. L'articolo Coronavirus, via libera della Farnesina ... lanotiziagiornale

