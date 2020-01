Coronavirus, un caso in Finlandia, 5 in Francia: la mappa del contagio. Aziende fermano le attività in Cina (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sale a 132 morti e 5.974 contagiati il bilancio dell’epidemia, ma il virus sembra rallentare. British Airways sospende i voli con la Cina ilsole24ore

Agenzia_Ansa : In #Finlandia nuovo caso confermato di infezione da #coronavirus. I contagiati in Europa salgono a 9. Nel mondo sei… - repubblica : Coronavirus, caso sospetto a Napoli: 28enne in isolamento al Cotugno, esclusa la normale influenza - TgLa7 : #coronavirus, Spallanzani conferma caso Napoli negativo -