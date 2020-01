Coronavirus, ufficiali gli esiti degli esami sul 28enne cinese ricoverato a Napoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si e’ rivelato negativo al Coronavirus l’esame dei campioni del cittadino cinese di 28 anni – proveniente dalla regione dello Hubei – ricoverato ieri pomeriggio all’ospedale Cotugno di Napoli, con febbre alta e altri sintomi respiratori. La conferma arriva dall’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, come comunica il ministero della Salute. La nota della Regione Campania emanata nella giornata di ieri: “Dalla riunione, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, è emersa la necessità di invitare i nostri concittadini ad evitare allarmismi e ad attenersi alle sole informazioni che saranno fornite dal livello regionale con continuità, per evitare la diffusione di notizie prive di fondamento. Dalla riunione è emersa innanzitutto una prima necessità: evitare di confondere ogni ... anteprima24

