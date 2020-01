Coronavirus, Toyota ha interrotto la produzione in Cina. Trump valuta la sospensione dei voli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sale a 132 morti e 5.974 contagiati il bilancio dell’epidemia. Superato il numero di contagi della Sars, che si fermò a 5.327 casi, ma il virus sembra rallentare ilsole24ore

Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA - cribart : RT @Agenzia_Ansa: Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA https://… - santapazienza99 : RT @Agenzia_Ansa: Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA https://… -