Coronavirus: studentessa italiana lascerà Wuhan con un volo di Stato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A poco più di un mese dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus nCoV 2019, esplosa nel dicembre scorso, è giunta in queste ore la notizia che un volo di Stato riporterà a casa la studentessa universitaria italiana bloccata a Wuhan nel mezzo dello Stato di quarantena che ha colpito la città cinese. Nelle ultime ore la 26enne Laura Turdo, originaria di Castelvetrano in provincia di Trapani, aveva infatti raccontato ai giornali del nostro Paese come si vive in queste ore nella metropoli epicentro del virus. Coronavirus, la storia della studentessa italiana La studentessa, laureatasi in lingue e culture straniere all’Università di Macerata, si trova a Wuhan dallo scorso settembre per perfezionare la propria conoscenza della lingua cinese tramite un master post-laurea al campus universitario Ccnu. Ai microfoni dei giornalisti la giovane raccontava come trascorreva le ... notizie

