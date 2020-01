Coronavirus, sport cinese in ginocchio: gare spostate e atleti in quarantena (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’allarme sanitario legato all’epidemia di Coronavirus ha indotto la Cina a prendere dei provvedimenti riguardanti le manifestazione sportive e la prevenzione degli atleti Atleta cinese (Fonte Pixabay) Il Coronavirus sta iniziando a provocare degli effetti collaterali di grande rilevanza. Stavolta però a tenere banco è il movimento sportivo cinese, che per forza di cose si è dovuto adeguare a questa situazione di assoluta emergenza. In primis sono state cancellate le gare di coppa del mondo di scii a Yanqing, in programma il prossimo 15 e 16 febbraio (una discesa e un superG). Si svolgeranno in una nuova sede non ancora individuata, probabilmente in Austria. Doveva essere il primo test in vista delle Olimpiadi invernali del 2022, ma nonostante la distanza tra Yanging e Wuhan di oltre 1000 km, non si vogliono correre rischi e si è deciso di ... chenews

