Coronavirus: si teme per il futuro delle imprese cinesi con sede a Milano (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Coronavirus influirà sulle imprese cinesi a Milano? In Lombardia le attività con titolare cinese sono circa 10 mila, su un totale di 51 mila in Italia. La provincia di Milano in particolare si attesta al quarto posto nella penisola per presenza di ditte di imprenditori cinesi: la precedono solo a Prato, Firenze e Fermo. La Camera di Commercio ha evidenziato la possibilità di un rischio negativo sul business, a causa dell’allarmismo per il virus cinese. Coronavirus a Milano: l’effetto sulle imprese cinesi A Milano ha sede il 4,6% delle imprese cinesi in Italia: un dato cresciuto del 21% in cinque anni. “Le attività di imprenditori cinesi per la maggior parte sono ditte individuali, sono in crescita in cinque anni, e in molti casi si tratta di imprese specializzate in alcuni settori, tra cui i servizi alla persona”, ha specificato Marco Accornero della Camera di ... notizie

