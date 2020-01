Coronavirus, Salvini vorrebbe che il governo chiudesse gli aeroporti | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La bolla del Coronavirus è iniziata a circolare dall’inizio della scorsa settimana, così come tutto l’allarmismo che – inevitabilmente – sta circolando per via della pericolosità e dei numeri di contagi che arrivano da tutto il mondo. Matteo Salvini, in quei giorni, era impegnato sul fronte elettorale dell’Emilia-Romagna e solo ora sembra essersi accorto di quanto sta accadendo. Ora chiede misure efficaci da parte del governo e, soprattutto, si chiede perché la gente stia ancora arrivando in Italia, parlando di aeroporti e sbarchi. LEGGI ANCHE > Coronavirus monitor: quanti sono i morti e quali sono le misure di sicurezza messe in atto «Al di là delle polemiche politiche, c’è tutto il mondo che si sta occupando e preoccupando del virus che dalla Cina si sta diffondendo – ha detto il leader della Lega ai cronisti di Palazzo Madama -. Per questo ... giornalettismo

