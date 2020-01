Coronavirus, sale l’allerta: l’Oms chiede al mondo intero di «agire» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’esperto: «Se mettiamo in pratica le misure giuste di igiene, di individuazione e di isolamento dei casi, potremmo essere in grado di fermarne la diffusione». Giovedì informativa urgente del ministro della Salute Speranza alla Camera corriere

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il bilancio sale a 132 morti ma i contagi rallentano #cina - Agenzia_Ansa : #Coronavirus In Cina il bilancio sale a 26 morti e 897 contagi. Stop ai trasporti in 13 città, blindati 41 milioni… - Agenzia_Ansa : Sale il rischio in Europa per il #virus cinese. In Italia allertati i medici di famiglia, specie quelli delle grand… -