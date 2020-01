Coronavirus, rimpatrio domani di 60 italiani: «Non andranno in quarantena» Negativo il caso di Napoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Coronavirus continua a spaventare il mondo. Il volo organizzato dall'Unità di Crisi della Farnesina, per rimpatriare i cittadini italiani bloccati a Wuhan, la città cinese... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - europainitalia : In seguito all’aumento di casi di persone colpite da #coronavirus, la Francia ha richiesto l’attivazione del Meccan… - MinisteroDifesa : Il #MinisteroDifesa, per il tramite del Comando Operativo di vertice Interforze, sta collaborando con la… -