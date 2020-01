Coronavirus, quarantena per gli italiani di ritorno dalla Cina. Il viceministro: «Durerà 15 giorni» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli italiani che torneranno nel nostro Paese da Wuhan continueranno qui la quarantena: lo ha confermato il professor Pierpaolo Sileri del Movimento 5 Stelle, viceministro della Salute, durante il programma Lavori in corso in onda su RadioRadio e Radio Tv. «Stiamo lavorando per essere pronti al rimpatrio entro 48/72 ore. Saranno una cinquantina gli italiani che torneranno in Italia», ha detto Sileri. «In realtà sono un po’ di più quelli presenti in Cina ma qualcuno è sposato con una persona cinese che non potrebbe partire quindi resteranno in Cina. L’ipotesi di lavoro è quella di un atterraggio a due giorni da oggi di un aereo civile sotto l’egida militare. Stiamo valutando dove far proseguire la quarantena. Se ci sarà una quarantena? Certo e sarà limitata ad un quindiCina di giorni che è il periodo d’incubazione del virus». newscronaca.myblog

