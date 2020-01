Coronavirus: quali sono le indicazioni per gli operatori sanitari in Italia? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’attenzione per il Coronavirus 2019-nCoV ha indotto la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali – SIMIT e la Società Italiana di Medicina Generale – SIMG a realizzare e diffondere il primo di una serie di documenti congiunti, al fine di diffondere un’informazione esaustiva presso gli operatori sanitari. Dal 27 gennaio è disponibile questo documento, elaborato da SIMIT e condiviso da SIMG, indispensabile per consentire agli operatori sanitari ed ai Medici di Medicina Generale del nostro Paese per avere informazioni pratiche, recenti e tempestivamente aggiornate con cui potranno informare i propri assistiti sullo stato e sull’evoluzione della malattia. Le due Società Scientifiche intendono sviluppare in questo modo un modello di collaborazione interprofessionale che consenta la creazione di una vera e propria rete di sorveglianza e di presa in carico di tutte ... meteoweb.eu

chetempochefa : Quali sono i pericoli e i possibili sviluppi del #coronavirus? Per fare chiarezza anche su questa epidemia, domani… - MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus: ? Qual è la situazione attuale? ? Come si trasmette? ? Quali sono i rischi con cibi e prodott… - impiegatoup : RT @2didenari: #Coronavirus: quali sono le possibili alternative per chi aveva già prenotato un viaggio dall'Italia? ???? Ce l'ha spiegato… -