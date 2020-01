Coronavirus, pronto il rientro di 60 italiani. Speranza: «No ad allarmismi». Nove casi in Europa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Coronavirus continua a spaventare il mondo. Il volo organizzato dall'Unità di Crisi della Farnesina, per rimpatriare i cittadini italiani bloccati a Wuhan, la città cinese... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Allarme #coronavirus #Cina Seimila contagiati, 132 morti. Pronto il volo per gli italiani #ANSA - Corriere : ???????? È pronto l'aereo per riportare a casa gli italiani bloccati in Cina per il coronavirus: partierà domani per Wu… - Agenzia_Ansa : Studente italiano a #Wuhan 'Restiamo tutti chiusi in casa' La testimonianza all'ANSA VIDEO 'Città bloccata sia in e… -