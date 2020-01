Coronavirus, nuovo bilancio: 132 morti, più contagi della Sars. Usa: “Stop ai voli con la Cina” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Coronavirus di Wuhan continua a fare vittime: il bilancio dei morti è salito a 132, con circa seimila nuovi contagi, più di quella della Sars, anche se l'incidenza dei nuovi casi di polmonite virale sembra rallentare. Gli Usa, intanto, valutano la sospensione da e per la Cina, mentre la Borsa di Hong Kong è crollata, aprendo in rosso con il meno tre per cento. Pronta l'evacuazione dei cittadini stranieri dall'epicentro dell'infezione, tra cui almeno 70 italiani. fanpage

