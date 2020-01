Coronavirus, nuovo allarme: quanti sono davvero i contagiati negli Emirati Arabi? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ci potrebbe essere più di una persona contagiata dal Coronavirus negli Emirati Arabi. In un primo momento il ministero della Salute Emiratino, citato dall’agenzia ufficiale Wam, aveva annunciato il primo caso rilevato nel Paese, trovato all’interno di una famiglia proveniente da Wuhan, la città cinese in cui è scoppiato il focolaio del virus. Al momento però non è possibile escludere che anche gli altri membri della famiglia arrivata negli Emirati Arabi possano essere infetti: «La salute delle persone colpite è stabile», riporta il governo Emiratino che però non specifica ancora il numero delle persone colpite. Leggi anche: Coronavirus, i contagi superano quelli della Sars: 6000 infetti in Cina. 132 morti, ma rallentano i casi. Primo caso negli Emirati ArabiPotete continuare a mangiare cibo cinese. Come evitare il panico da CoronavirusDue audio bufala circolano via ... open.online

