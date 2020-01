Coronavirus, Lufthansa sospende i voli in Cina e Ikea chiude i negozi nel Paese (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo la decisione di British Ariways, infatti, anche la compagnie aerea Lufthansa e le sue controllate Swiss e Austrian Airlines hanno deciso di sospendere tutti i propri voli di linea verso la Cina. Intanto il colosso dei mobili Ikea ha annunciato che chiuderà temporaneamente circa la metà dei suoi trenta negozi in Cina a causa dell’epidemia. fanpage

